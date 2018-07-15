2018-07-15T23:38:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Путин под проливным дождем вручил медали победителям ЧМ-2018

Главы России, Франции и Хорватии не испугались ливня и продолжили церемонию награждения [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава ФИФА Джанни Инфантино, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вручают награды ЧМ-2018Глава ФИФА Джанни Инфантино, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вручают награды ЧМ-2018Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин вместе с главами Франции Эммануэлем Макроном и Хорватии Колиндой Грабар-Китарович вручили золотые и серебряные медали финалистам чемпионата мира по футболу – 2018. Церемония награждения прошла под проливным дождем, который накрыл стадион «Лужники» сразу после окончания матча между хорватской и французской командами.

Вручение серебряных медалей игрокам сборной Хорватии на ЧМ-2018 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вручение серебряных медалей игрокам сборной Хорватии на ЧМ-2018Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главы государств не испугались ливня продолжили поздравлять игроков на поле. Также они вручили награды за достижения в ходе турнира.

Так Золотой мяч как лучший игрок ЧМ-2018 получил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. Золотая бутса - досталась нападающему сборной Англии Гарри Кейну, который забил в ходе чемпионата шесть мячей.

Футболисты сборной Франции прокатились для фотографов по мокрой траве поля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Футболисты сборной Франции прокатились для фотографов по мокрой траве поляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лучшим вратарем назван голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа. Его наградили Золотой перчаткой. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата мира, а лучшим арбитром стал аргентинец Нестор Питана.

Глава Франции Эммануэль Макрон вручает награду лучшему молодому игроку ЧМ-2018 Килиану Мбаппе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Франции Эммануэль Макрон вручает награду лучшему молодому игроку ЧМ-2018 Килиану МбаппеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщал сайт «КП», в финале ЧМ-2018 Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

Игроки и тренерский состав сборной Франции празднуют победу в ЧМ-2018 на поле в "Лужниках" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Игроки и тренерский состав сборной Франции празднуют победу в ЧМ-2018 на поле в "Лужниках"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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