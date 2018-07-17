На фигуру Trump baby собрали более 14 тысяч долларов за три дня

СЕГОДНЯ 12:45 2018-07-17T12:45:07+03:00

Противники американского лидера изобразили его на надувной фигуре озлобленным малышом в подгузнике с телефоном в руке [видео]

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Американские активисты собрали более 14 тысяч долларов для того, чтобы купить и перевезти в США из Лондона надувную фигуру американского президента Дональда Трампа в виде злого младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руке. Ранее воздушный шар использовали на протестах во время приезда американского лидера в Великобританию.

Идея принадлежит Джиму Гирвану, который вдохновился просмотром британской акции. Он вместе с другими протестующими договорился о необходимости перевозки маленького Трампа в город Бедминстер в Нью-Джерси, США, где летом настоящий американский президент играет в гольф.

Изначально планировалось собрать всего лишь 4,5 тысячи долларов, но недовольных оказалось больше, и в итоге сумма перевалила за 14,1 тысячу долларов.

«Благодаря вашим щедрым пожертвованиям мы превзошли нашу цель — купить "Трампа-младенца" в Великобритании. К сожалению, американская компания, с которой мы общались, не будет делать его. Все собранные средства вносятся на соответствующий счет, чтобы покрыть будущие расходы на транспортировку во время тура, рекламу, экипировку и на другие, связанные с "Трампом-младенцем" вещи. Возможно, на колыбель в виде Белого дома», — сообщается на сайте пожертвований GoFundMe.

Сам Гирван в интервью телеканалу NBC заявил, что все приложенные к акции усилия — показатель приверженности противостоянию Дональду Трампу любым возможным способом. Он не исключает возможность национального тура воздушного шара, который может начаться уже в августе.

Напоминаем, шестиметровая фигура Трампа в виде злого малыша была запущена в небо над центром Лондона 13 июля в рамках протестной акции «Остановите Трампа», который приехал на переговоры к британскому премьер-министру Терезе Мэй.