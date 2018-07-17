В Японском море нашли затонувший 113 лет назад крейсер "Дмитрий Донской"

СЕГОДНЯ 13:26 2018-07-17T13:27:00+03:00

На корпусе корабля хорошо видна надпись "Дмитрий Донской" Фото: скриншот с видео

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Южнокорейская поисковая группа компании Shinil Group обнаружила российский броненосный крейсер императорского флота "Дмитрий Донской", который затонул еще в 1905 году во время русско-японской войны.

Находка была сделана в 1,3 км от острова Уллындо в Японском море на глубине 434 м. Специалистам почти сразу удалось идентифицировать название корабля, ведь именно его они искали на протяжении нескольких лет.

По предварительной оценке, корпус крейсера, пролежавшего под водой более века, находится в довольно плачевном состоянии. Это связано, прежде всего, с наличием множества пробоин, полученных в бою с японской флотилией. Между тем, сама палуба сохранилась хорошо.

Ходят слухи, что на борту "Дмитрия Донского" может находиться настоящий клад. Речь идет о золотых монетах и слитках. Однако эта информация не подтверждена.

Как сообщает агентство "Ренхап", компания Shinil Group планирует организовать подъём крейсера. Точные сроки пока неизвестны.

Напомним, что "Дмитрий Донской" был спущен на воду в 1883 году. Он участвовал в Цусимском сражении, но потерпел поражение и направился обратно в порт Владивостока. 29 мая 1905 года его нагнала японская эскадра. Члены экипажа не пожелали сдаваться неприятелю и сами затопили свой корабль.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года британские СМИ сообщили об обнаружении пропавшего зимой 2013 года круизного судна "Любовь Орлова". Корабль якобы неожиданно всплыл в другой части мирового океана.