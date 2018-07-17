2018-07-17T14:03:11+03:00
Экономика

Новак заявил, что Россия готова к диалогу по транзиту газа с Украиной

В Минэнерго надеются, что проблема будет обсуждаться в конструктивном русле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр энергетики РФ Александр НовакМинистр энергетики РФ Александр НовакФото: Андрей МИНАЕВ
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Власти РФ готовы перейти к конструктивному диалогу с Украиной по ситуfции с транзиnом российского газа через ее территорию. Такое заявление сделал министр энергетики Александр Новак на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошом Шефчовичем.

"Мы настроены конструктивно, надеемся, что все стороны будут в этом русле обсуждать", - сказал политик.

Он не стал озвучивать конкретные предложения российской стороны по объемам транзита, но пообещал, что сделает это позже, передает ТАСС.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через территорию незалежной, но лишь при условии урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже, передает сайт kp.ru.

В "Нафтогазе" на это заявили, что ситуация уже дважды была урегулирована судом, но "Газпром" все еще отказывается поставлять топливо по предложенным Киевом ценам, а также выплачивать 2,6 миллиарда долларов компенсации. Российская компания намерена добиваться пересмотра решения арбитража.

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