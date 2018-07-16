2018-07-16T19:54:21+03:00
В мире

Путин: РФ готова сохранить транзит газа через Украину

По словам президента РФ, Москва может продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через территорию Украины. Он отметил, что это может произойти в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.

"Что касается "Северного потока - 2", господин президент (США Дональд Трамп) высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

Он отметил, что Россия может продлить транзитный контракт, истекающий в 2019 году.

"Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - добавил президент РФ.

Ранее замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Киев готов предложить "Газпрому" выгодный тариф на транзит газа после 2020 года. Опасения Украины насчет сохранения транзита газа по своей территории связаны с намеченным на конец следующего года вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

О чем договорились Путин и Трамп?.Пресс-конференция после встречи лидеров

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