Президент Нигерии поручил вернуть обманутых в РФ болельщиков на родину

СЕГОДНЯ 16:03 2018-07-17T16:03:36+03:00

Африканцы прилетели в Москву в поисках работы, но в результате оказались без средств к существованию и без обратных билетов домой

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Президент Нигерии Мохаммаду Бухари поручил вернуть на родину всех обманутых в России африканских болельщиков, которые прилетели в Москву в поисках работы, но в результате остались совсем без денег. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Гарба Шеху.

По его словам, министерство иностранных дел республики и министерство гражданской авиации уже приступили к исполнению поручения, передает Daily Post.

Напомним, что в безвыходной ситуации оказались около 400 жителей Африки. Некие нигерийские мошенники обещали пристроить своих соотечественников на работу в российскую столицу. Для этого нужно было выложить всего лишь 300 долларов за Fan-ID на Чемпионат мира по футболу (который выдавался бесплатно) и сдать деньги на билет до РФ и обратно.

Однако в московском аэропорту нигерийцев, конечно же, никто не встречал. Обратные билеты были аннулированы мошенниками в тот же день. В результате обманутые "болельщики" несколько недель бродили по городу, пока не потратили все накопленные деньги. Тогда они решили искать помощи в посольстве Нигерии в Москве, у здания которого и расстелили выданные волонтерами поролоновые туристические подстилки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что всего около диппредставительства собрались около 80 африканцев. Позже дипломаты оплатили им хостел и пообещали отправить всех домой через 5 дней. Но многие нигерийцы все еще остаются в Москве.