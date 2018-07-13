Сотни африканцев приехали в Россию на заработки под видом футбольных болельщиков

СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-13T18:48:25+03:00

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Расстелив поролоновые туристические подстилки на асфальте и подложив рюкзаки с пожитками под черные головы, около 80 африканцев разлеглись в Мамоновском переулке в центре Москвы. Там находится посольство Нигерии. Все эти люди прилетели в Россию под видом футбольных фанатов. Но их целью в Москве был не чемпионат мира по футболу, а устройство на работу.

Трудоустройство в богатой Москве им пообещали некие жулики в самой Нигерии. Но облапошили своих земляков - никакая работа в столице России их, конечно же, не ждала. И обратных билетов из Москвы до дома у них тоже нет. Идти в Москве без денег им некуда. Поэтому они и устроили лежку возле посольства своей страны.

Сотни африканцев приехали в Россию на заработки под видом футбольных болельщиковФото: Роман ГОЛОВАНОВ

Да, многие в России сами сталкивались с «нигерийскими письмами счастья» - приходящими по интернету и обещающими наследство внезапно обнаруженного у вас дядюшки-миллионера. Естественно, просят деньги на юридические расходы по оформлению наследства. И исчезают, как только вы вышлете хоть доллар.

Но на этот раз изобретательные группы мошенников из Нигерии облапошили своих же сограждан...

ЖУЛИКИ ЗАБРАЛИ ДЕНЬГИ И ОТМЕНИЛИ ОБРАТНЫЕ БИЛЕТЫ

По-русски эти африканцы у посольства ни «бэ», ни «мэ» сказать не могут – объясняются на пальцах (а еще собирались в России работать!). Но тут и без слов все понятно: помогите, а иначе нам кирдык.

Но как же они угодили в эту западню?

Оказалось, постаралась целая международная сеть по торговле людьми. Жулики находили в Нигерии доверчивых простаков, которым обещали пристроить раздавать на улицах Москвы листовки или вкалывать на заводе. Африканцам продавали «паспорт болельщика» за 300 долларов США (хотя его выдают бесплатно) и уговаривали сдать деньги на билет до России и обратно. И вот косяки африканцев на самолетах полетели в Москву, где их… никто не ждал. Помыкавшись в столице 15 дней и просадив здесь все накопленные деньги, нигерийцы попали в ловушку. На родине мошенники аннулировали их обратные билеты, а деньги забрали себе.

Теперь около 400 африканцев мотаются по Москве в поисках спасенияФото: Роман ГОЛОВАНОВ

Теперь около 400 африканцев мотаются по Москве в поисках спасения. На помощь им пришел волонтер из российского движения "Альтернатива" Олег Мельников, который борется с рабством.

- Все нигерийцы приехали "Шереметьево", чтобы улететь домой. И только там узнали, что их обратные билеты отменены, - рассказал «КП» Олег Мельников. - Полиция аэропорта выделила автобусы, чтобы довезти обманутых африканцев до посольства. Там уже мы помогали пострадавшим: купили им еду, воду, дали коврики, на которых они спали. Там они провели ночь. Утром пришли представители посольства, позвонили в Нигерию, чтобы решать проблему. В итоге посольство оплатило хостел и обещало, что людей отправят домой через 5 дней. Но еще многие африканцы остаются в Москве. Мы собираем списки, ищем их. Да, пока они не рабы. Но если так и будут без денег мотаться по Москве, то скоро попадут на какой-нибудь кирпичный завод где-нибудь на Северном Кавказе или начнут грабить россиян - у них нет денег даже на еду.

ХОТЕЛА РАБОТАТЬ ШВЕЕЙ, А ПОПАЛА НА СЕКС-КАТОРГУ

С обманутыми мужчинами-африканцами послы разбираются с горем пополам. Но остается еще одна проблема: нигерийские проститутки. Сотни чернокожих девушек тоже летели в Россию на заработки под видом футбольных болельщиц. Им тоже обещали работу или швеей, или уборщицей в Москве. Но в Нигерии налажен целый канал по поставке в Россию секс-рабынь. Высаживаясь в аэропорту, дамы даже не подозревали, что уже попали в кабалу. Тут представители тех же группировок аферистов продавали их в бордели, били, насиловали и заставляли заниматься проституцией.

Около 80 африканцев разлеглись в Мамоновском переулке в центре МосквыФото: Роман ГОЛОВАНОВ

- Мы заранее ждали, что под чемпионат сюда хлынет поток рабынь-проституток из Африки, - поделился с «Комсомолкой» Мельников. - Наши волонтеры дежурили в аэропорту, встречали всех девушек, прилетевших из Нигерии, опрашивали их, выясняя, зачем они прилетели в Россию. Подозрительных передавали полиции, чтобы они их проверили. Но всех, конечно, перехватить физически не могли. И сейчас в Москве появились целые бордели невольниц из Нигерии. Мы их вычисляем, накрываем, а вызволенным из секс-рабства покупаем билет до дома.