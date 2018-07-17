2018-07-17T16:51:04+03:00
В мире

Лукашенко обвинил российские компании в транзите санкционной продукции через Белоруссию

По словам президента Белоруссии, с транзитом «санкционки» связаны не белорусские таможенники, а российский бизнес
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в поставках санкционной продукции через территорию его страны.

Напомним, в августе 2014 года Россия приняла ответные меры на антироссийские санкции США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, введя эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Ранее глава Минсельхоза РФ на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что санкционная продукция продолжает поступать в РФ через Белоруссии.

"Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", — сказал Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько.

Он отметил со ссылкой на данные спецслужб, что "заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации".

Лукашенко добавил, что об этом необходимо сообщать правительству и президенту России, "чтобы они там разбирались со своими", передает агентство Белта.

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