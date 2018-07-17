Защита Дрыманова планирует обжаловать его арест

СЕГОДНЯ 22:02 2018-07-17T22:02:29+03:00

Бывший глава ГСУ СК РФ был арестован на два месяца

Изменить размер текста: A A

Защита экс-руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Александра Дрыманова планирует обжаловать его арест.

Ранее во вторник, 17 июля, Лефортовский суд Москвы арестовал Дрыманова, подозреваемого в получении взяток, до 12 сентября.

"Да, будем обжаловать", - сообщил адвокат Дрыманова Денис Кобелев. Он не стал уточнять подробности, сославшись на тайну предварительного следствия.

Источник ТАСС ранее сообщил, что Дрыманову вменяют два эпизода взятки. Свою вину в суде генерал-майор юстиции не признал. Собеседник агентства отметил, что задержание бывшего главы столичного главка СК связно с делом о коррупции в отношении бывшего его первого заместителя Дениса Никандрова, руководителя управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко и замначальника УСБ СК РФ Александра Ламонова. По некоторым данным, Никандров и Ламонов дали показания против Дрыманова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия: Генерал Дрыманов брал взятки в мешках для одежды

Александр Дрыманов проходил свидетелем по делу своего первого заместителя - бывшего замглавы ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова. Тот был задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой (подробности)