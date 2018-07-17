2018-07-17T22:02:29+03:00
Общество

Защита Дрыманова планирует обжаловать его арест

Бывший глава ГСУ СК РФ был арестован на два месяца
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Экс-руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Александр ДрымановЭкс-руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Александр ДрымановФото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

Защита экс-руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Александра Дрыманова планирует обжаловать его арест.

Ранее во вторник, 17 июля, Лефортовский суд Москвы арестовал Дрыманова, подозреваемого в получении взяток, до 12 сентября.

"Да, будем обжаловать", - сообщил адвокат Дрыманова Денис Кобелев. Он не стал уточнять подробности, сославшись на тайну предварительного следствия.

Источник ТАСС ранее сообщил, что Дрыманову вменяют два эпизода взятки. Свою вину в суде генерал-майор юстиции не признал. Собеседник агентства отметил, что задержание бывшего главы столичного главка СК связно с делом о коррупции в отношении бывшего его первого заместителя Дениса Никандрова, руководителя управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко и замначальника УСБ СК РФ Александра Ламонова. По некоторым данным, Никандров и Ламонов дали показания против Дрыманова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия: Генерал Дрыманов брал взятки в мешках для одежды

Александр Дрыманов проходил свидетелем по делу своего первого заместителя - бывшего замглавы ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова. Тот был задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Росимущество выставило на торги Mercedes полковника МВД Захарченко
Ватикан разрешил «невестам Христа» не быть девственницами
Новак: через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10–15%
В МИД РФ прокомментировали ход расследования крушения малайзийского «Боинга»
Конгресс США может рассмотреть новые санкции против РФ
Экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова арестовали на два месяца
Генпрокуратура РФ хочет допросить сотрудников АНБ и ЦРУ по делу Браудера
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в первом чтении
Новак: Россия готова продлить действующий контракт с Украиной на транзит газа
Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингах
Премьер Польши: восточный фланг НАТО нужно укреплять из-за политики России
Лишний вес признали причиной психических расстройств
Оскорбление дайвера стоило Tesla 2 миллиарда долларов
В Австралии началось предварительное расследование против RT
Путин выступит на урбанистическом форуме в парке "Зарядье" в среду
Представители России, Украины и ЕС начали в Берлине трехстороннюю встречу по газу