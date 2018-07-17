Экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 20:12 2018-07-17T20:15:15+03:00

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Во вторник, 17 июля, Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве генерал-майора юстиции Александра Дрыманова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дрыманов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности по делу о коррупции. Он был помещен в СИЗО "Лефортово". Суд удовлетворил ходатайство следствия о закрыл процесс по избранию меры пресечения экс-главе ГСУ СК Москвы. Судья Елена Канева попросила слушателей и журналистов покинуть зал.

Следствие ФСБ попросит арестовать Дрыманова, который был задержан по подозрению в коррупционных преступлениях.

"В Лефортовский суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Дрыманова Александра Александровича, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного п "в" ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

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Версия: Генерал Дрыманов брал взятки в мешках для одежды

Сотрудники ФСБ России подозревают генерала Александра Дрыманова в получении взятки в особо крупном размере. Он проходил свидетелем по делу своего первого заместителя - бывшего замглавы ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова. Тот был задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой (подробности).