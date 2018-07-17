Экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова арестовали на два месяца
Во вторник, 17 июля, Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве генерал-майора юстиции Александра Дрыманова.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дрыманов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности по делу о коррупции. Он был помещен в СИЗО "Лефортово". Суд удовлетворил ходатайство следствия о закрыл процесс по избранию меры пресечения экс-главе ГСУ СК Москвы. Судья Елена Канева попросила слушателей и журналистов покинуть зал.
Следствие ФСБ попросит арестовать Дрыманова, который был задержан по подозрению в коррупционных преступлениях.
"В Лефортовский суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Дрыманова Александра Александровича, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного п "в" ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
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Версия: Генерал Дрыманов брал взятки в мешках для одежды
Сотрудники ФСБ России подозревают генерала Александра Дрыманова в получении взятки в особо крупном размере. Он проходил свидетелем по делу своего первого заместителя - бывшего замглавы ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова. Тот был задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова по кличке Шакро Молодой (подробности).