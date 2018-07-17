2018-07-17T22:59:41+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Самедов от лица сборной России обратился к спасенным из пещеры в Таиланде детям

Российский футболист назвал юных спортсменов большими молодцами, так как они проявили терпение и выдержку
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Игрок сборной России по футболу Александр СамедовИгрок сборной России по футболу Александр СамедовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов от лица команды обратился к детям, спасенным из затопленной пещеры в Таиланде.

Напомним, в конце июня двенадцать юных спортсменов тайской футбольной команды Wild Boars ("Дикие кабаны") в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер оказались заблокированы в затопленной пещер Тхам Луанг. Через 10 дней поисков они были найдены живыми, но ослабевшими. В течение трех дней продолжалась спасательная операция, в которой принимали участие специалисты из разных стран. Один из дайверов погиб во время операции. Все дети и их тренер были спасены.

«Выступая на ЧМ, мы знали, в какую беду вы угодили. Мы очень переживали за вас и следили за событиями. Вы большие молодцы, что проявили терпение и выдержку», - сказал Самедов в видеообращении, опубликованном в официальном микроблоге российской сборной в Twitter.

Футболист также пожелал ребятам скорее вернуться на поле и «чтобы все у них было хорошо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы выжить в тайской пещере, тренер научил детей медитации

25-летний наставник учился буддистским практикам в монастыре, куда попал после смерти родителей (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский
Трамп заявил, что санкции против России останутся в силе
Трамп согласен с разведкой США в том, что Россия «вмешивалась» в выборы
Суд ограничил Кирилла Серебренникова в ознакомлении с делом до 1 сентября
Президент Финляндии перенес хирургическую операцию после саммита Россия — США
Браудер заявил, что не делал политических пожертвований Клинтон
Защита Дрыманова планирует обжаловать его арест
Росимущество выставило на торги Mercedes полковника МВД Захарченко
Ватикан разрешил «невестам Христа» не быть девственницами
Новак: через 10 лет поставки российского газа в Европу вырастут на 10–15%
В МИД РФ прокомментировали ход расследования крушения малайзийского «Боинга»
Конгресс США может рассмотреть новые санкции против РФ
Экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова арестовали на два месяца
Генпрокуратура РФ хочет допросить сотрудников АНБ и ЦРУ по делу Браудера
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в первом чтении
Новак: Россия готова продлить действующий контракт с Украиной на транзит газа
Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство о митингах
Премьер Польши: восточный фланг НАТО нужно укреплять из-за политики России
Лишний вес признали причиной психических расстройств
Оскорбление дайвера стоило Tesla 2 миллиарда долларов
В Австралии началось предварительное расследование против RT
Путин выступит на урбанистическом форуме в парке "Зарядье" в среду
Представители России, Украины и ЕС начали в Берлине трехстороннюю встречу по газу