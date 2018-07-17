Самедов от лица сборной России обратился к спасенным из пещеры в Таиланде детям

СЕГОДНЯ 22:59 2018-07-17T22:59:41+03:00

Российский футболист назвал юных спортсменов большими молодцами, так как они проявили терпение и выдержку

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Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов от лица команды обратился к детям, спасенным из затопленной пещеры в Таиланде.

Напомним, в конце июня двенадцать юных спортсменов тайской футбольной команды Wild Boars ("Дикие кабаны") в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер оказались заблокированы в затопленной пещер Тхам Луанг. Через 10 дней поисков они были найдены живыми, но ослабевшими. В течение трех дней продолжалась спасательная операция, в которой принимали участие специалисты из разных стран. Один из дайверов погиб во время операции. Все дети и их тренер были спасены.

«Выступая на ЧМ, мы знали, в какую беду вы угодили. Мы очень переживали за вас и следили за событиями. Вы большие молодцы, что проявили терпение и выдержку», - сказал Самедов в видеообращении, опубликованном в официальном микроблоге российской сборной в Twitter.

Футболист также пожелал ребятам скорее вернуться на поле и «чтобы все у них было хорошо».

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