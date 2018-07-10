Спасение из пещеры в Таиланде: всех детей и тренера обещают поднять на поверхность до конца дня

СЕГОДНЯ 09:34 2018-07-10T11:05:03+03:00

Спасатели надеются достать на поверхность четверых оставшихся в пещере детей и их тренера Фото: REUTERS

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Во вторник, 10 июля, в Таиланде началась третья фаза операции по спасению детей из затопленной пещеры. Работа возобновилась в 10:08 по местному времени (07:08 мск). Спасатели надеются достать на поверхность четверых оставшихся в пещере детей и их тренера. Кроме того, планируется вывести еще четверых военнослужащих, которые находились вместе с детьми после того, как их нашли.

В Таиланде начался заключительный этап спасения детей из затопленной пещерыФото: REUTERS

"Сегодня наверх выйдут все девять человек", — заявил глава объединенного штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон, передает РИА Новости.

Операция по спасению детей из пещеры в Тайланде .

Напомним, 23 июня, в Таиланде пропали 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет, которые занимались в местной юниорской футбольной команде, а также их 25-летний тренер. Через 10 дней их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг. Оказалось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались заблокированы из-за наводнения.

Hачалась третья фаза операции по спасению детей из затопленной пещерыФото: REUTERS

В воскресенье, 8 июля, были спасены первые четверо детей. Операция осложняется тем, что выросшие в горном регионе ребята не умеют плавать. Их обучили дыханию в аквалангах несколько боевых пловцов и два военных врача. На следующий день на поверхность достали еще четверых школьников. У спасенных детей диагностировано сильно истощение и обнаружены признаки инфекции, но их жизням ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659148" frameborder="0"></iframe> Спасти любой ценой.Спасатели разрабатывают всевозможные планы эвакуации. Но над группой школьников нависла новая опасность — у них заканчивается кислород

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