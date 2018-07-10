2018-07-10T11:05:03+03:00
В мире

Спасение из пещеры в Таиланде: всех детей и тренера обещают поднять на поверхность до конца дня

В Таиланде начался заключительный этап операции по спасению детей из затопленной пещеры [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Спасатели надеются достать на поверхность четверых оставшихся в пещере детей и их тренераСпасатели надеются достать на поверхность четверых оставшихся в пещере детей и их тренераФото: REUTERS
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Во вторник, 10 июля, в Таиланде началась третья фаза операции по спасению детей из затопленной пещеры. Работа возобновилась в 10:08 по местному времени (07:08 мск). Спасатели надеются достать на поверхность четверых оставшихся в пещере детей и их тренера. Кроме того, планируется вывести еще четверых военнослужащих, которые находились вместе с детьми после того, как их нашли.

В Таиланде начался заключительный этап спасения детей из затопленной пещеры Фото: REUTERS

В Таиланде начался заключительный этап спасения детей из затопленной пещерыФото: REUTERS

"Сегодня наверх выйдут все девять человек", — заявил глава объединенного штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон, передает РИА Новости.

Операция по спасению детей из пещеры в Тайланде .

Напомним, 23 июня, в Таиланде пропали 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет, которые занимались в местной юниорской футбольной команде, а также их 25-летний тренер. Через 10 дней их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг. Оказалось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались заблокированы из-за наводнения.

Hачалась третья фаза операции по спасению детей из затопленной пещеры Фото: REUTERS

Hачалась третья фаза операции по спасению детей из затопленной пещерыФото: REUTERS

В воскресенье, 8 июля, были спасены первые четверо детей. Операция осложняется тем, что выросшие в горном регионе ребята не умеют плавать. Их обучили дыханию в аквалангах несколько боевых пловцов и два военных врача. На следующий день на поверхность достали еще четверых школьников. У спасенных детей диагностировано сильно истощение и обнаружены признаки инфекции, но их жизням ничего не угрожает.

Спасти любой ценой.Спасатели разрабатывают всевозможные планы эвакуации. Но над группой школьников нависла новая опасность — у них заканчивается кислород

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Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности

Спасательный штаб по эвакуации детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде перевели в режим секретности. Участники операции, спасатели и журналисты больше не имеют право публиковать фотографии или видеозаписи действий, которые проводятся во время операции, без разрешения. Как сообщает газета Thai Rath за утечку информации будет назначаться дисциплинарная ответственность (подробности)

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Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей

В понедельник, 9 июля, появилась информация о том, что родителям запретили обнимать школьников, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде. Дело в том, что в настоящее время дети, которые более двух недель провели в пещере Кхао Луанг, находятся на карантине. Как выяснилось, врачи не исключают, что ребята, находясь в заточении, подхватили какое-нибудь опасное инфекционное заболевание, например, потенциально смертельный лептоспироз (подробности)

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Жуткая история - твой ребенок идет на что-то общее для школьного класса или спортивного кружка. А потом весь класс пропадает. И никто не знает, куда дети пропали. И взрослый, который с ними был, тоже пропал. 11 дней назад это случилось с 12 мальчишками-футболистами и их 25-летним тренером (пацанам – от 11 до 16 лет). (подробности)

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