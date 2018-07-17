Трамп заявил, что санкции против России останутся в силе
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении России останутся в силе.
«Да, они (санкции) остаются в силе, мы их не снимаем», — сказал Трамп, передает агентство Bloomberg.
Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялся первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее главы государств встречались только на полях международных мероприятий. Беседа лидеров двух стран тет-а-тет продолжалась больше двух часов, затем прошли переговоры в расширенном составе и пресс-конференция. Американский лидер сообщил о достижении прогресса по итогам закрытых переговоров с российским президентом.
Трамп отметил, что сделает официальное заявление по встрече с российским президентом в Хельсинки. Он добавил, что ответит своим оппонентам на обвинения в том, что он «сдался» Путину.