Власти США рассмотрят необходимость введения пошлин на импорт урана

СЕГОДНЯ 08:43 2018-07-18T08:43:42+03:00

Американские производители обратились в Минторговли с просьбой о проведении соответствующего расследования

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Соединенные Штаты проведут расследование по импорту урана с целью выявления необходимости введения дополнительных пошлин на это энергетическое сырье. Соответствующую петицию в Министерство торговли направили представители ряда национальных производителей, таких как Energy Fuels и Ur-Energy.

Промышленники попросили правительство защитить их от конкуренции с государственными компаниями других стран, в частности, России и Казахстана, и предоставить около 25% внутреннего рынка.

Сколько времени потребуется на проведение расследование, пока неясно. Однако специалисты уверены, что введение урановых пошлин нанесет еще один удар по атомным электростанциям, которые уже столкнулись с низкими ценами на электроэнергию и маленьким спросом, передает Bloomberg.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, с 1 июня США ввели также пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции в размере 25% и 10% соответственно.