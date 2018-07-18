Власти США рассмотрят необходимость введения пошлин на импорт урана
Соединенные Штаты проведут расследование по импорту урана с целью выявления необходимости введения дополнительных пошлин на это энергетическое сырье. Соответствующую петицию в Министерство торговли направили представители ряда национальных производителей, таких как Energy Fuels и Ur-Energy.
Промышленники попросили правительство защитить их от конкуренции с государственными компаниями других стран, в частности, России и Казахстана, и предоставить около 25% внутреннего рынка.
Сколько времени потребуется на проведение расследование, пока неясно. Однако специалисты уверены, что введение урановых пошлин нанесет еще один удар по атомным электростанциям, которые уже столкнулись с низкими ценами на электроэнергию и маленьким спросом, передает Bloomberg.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, с 1 июня США ввели также пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции в размере 25% и 10% соответственно.