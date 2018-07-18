Раскрыта дальность поражения российской ракеты «Кинжал»

СЕГОДНЯ 09:37 2018-07-18T09:37:33+03:00

Дальность полета гиперзвуковой ракеты «Кинжал» примерно в три раза выше, чем у ее сухопутного прототипа Фото: скриншот с видео

Боеголовка способна настигать цели на дистанции в три раза большей, чем в случае со снарядом комплекса "Искандер"

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Гиперзвуковая авиационная ракета "Кинжал" способна поражать цели, которые находятся на расстоянии до 1,5 тысячи километров, в то время как ее сухопутный прототип (боеголовка комплекса "Искандер-М") имеет дальность всего в 500 км. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Энергетика баллистической ракеты, запускаемой с земли, расходуется на преодоление силы земного притяжения, в то время как авиационной ракете не нужно ее преодолевать и тратить энергию на разгон по горизонтали", - пояснил такую разницу в показателях член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский

Прежде всего, речь идет о "Кинжале", который ставится на истребители МиГ-31К. Создание данной ракеты было обусловлено не только необходимостью увеличения дальности поражения целей, но и введением ограничений на разработку нового вооружения наземного базирования в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США тщательно следят за испытаниями новейшего российского вооружения. Так, накануне в американских СМИ сообщалось, что наша ракета "Кинжал" смогла поразить цель, находящуюся на расстоянии более 800 километров. Противовоздушной обороне Соединенных Штатов нечего противопоставить такому оружию, поскольку ни одна их система не способна перехватывать гиперзвуковые ракеты.