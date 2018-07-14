CNBC: Ракета «Кинжал» поразила цель на расстоянии более 800 километров

СЕГОДНЯ 07:15 2018-07-14T07:17:22+03:00

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На испытаниях российской ракеты «Кинжал» в июле снаряд успешно поразил цель, расположенную на расстоянии более 800 километров. Об этом сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне

Американские журналисты сообщают, что новейшие ракеты прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31, из них три были успешными. Сейчас «Кинжалы» адаптируют под бомбардировщики. CNBC отмечает, что у противовоздушной обороны США нечего противопоставить этому оружию – ни одна система ен в состоянии перехватить гиперзвуковые ракеты.

При этом «Кинжал» поступит на вооружение российской армии в 2020 году. Ипи планируют оснастить дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. В нем он рассказал о новейшем вооружении, которое было разработано в России и в скором времени поступит на вооружение армии.

Новейшее российское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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Россия показала ракету «Кинжал» в деле

В тот же день, когда президент России выступил с Посланием, белокурая корреспондентка американской телекомпании NBC ехидным тоном спросила у Владимира Путина, - не является ли блефом его заявление о наличии у России того супер-оружия, которое он только что перечислил. В том числе речь шла и о гиперзвуковой ракете «Кинжал». Путин тогда ответил: «Все это есть, все это работает». (подробнее)