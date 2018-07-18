87% туристов ЧМ-2018 готовы вернуться в Россию

СЕГОДНЯ 13:30 2018-07-18T13:30:45+03:00

В следующем году будут введены визовые послабления

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По словам Майи Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации турооператоров России (АТОР), проведенный среди гостей ЧМ опрос показал, что 87% опрошенных хотели бы вновь посетить Россию.

«Очень многие гости чемпионата, особенно из стран, которые не очень удалены от России, - европейские страны, некоторые азиатские страны, - отмечали, что они хотели бы приехать повторно. Особенно порадовали французы. После проведения опроса выяснилось, что 87% гостей ЧМ хотели бы вернуться в Россию снова», - сообщила Ломидзе во время выступления на пресс-конференции.

Она отметила, что предварительный прогноз, который был сделан еще до мундиаля, рассчитывал увеличение туристического потока только на 20% с учетом проведения чемпионата мира, но после его проведения, по словам Ломидзе, стало ясно, что предварительные данные оказались очень «осторожным прогнозом».

Также директор АТОР заявила, что в 2019 году будут сделаны визовые послабления, которые дадут возможность туристам вернуться в Россию быстрее и проще.

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