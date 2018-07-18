2018-07-18T12:56:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Как жить после Чемпионата мира

За прошедший мундиальный месяц проституткой меня обозвали 10 раз
Дина КАРПИЦКАЯ
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Уехали последние гостиУехали последние гостиФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Все, проводили последних гостей чемпионата.

Это было супер, конечно. Такой праздник! Я не ожидала, честно. Даже отпуск запланировала на июль, но увидев, что творится, поменяла билеты.

Приятно, что все мои приятели-иностранцы плакали, уезжая из России.

- Я вернусь! Я обязательно вернусь! - каждый такое заявил. КАЖДЫЙ!

Но что я хочу сказать - хорошо, что все прошло. Потому что вот так вот прыгать и скакать в пусть и классном, но безумном ритме - это ой, ой, ой просто.

Как жить после этого? Да обычно, спокойно и хорошо. Я тоже боялась этого "после", но выходит зря!

Вчера поняла это, когда в последний раз мы с нашими иностранцами пошли по большому кругу - Красная площадь, Никольская, Зарядье...

А там уже не пестрый карнавал, а обычная, какая-то прям домашняя атмосфера. Я даже сама вон сделала фото.

Римляне и парижане, как вы вообще живете в вечной многомиллионной толпе туристов?

Ну и на десерт вам зарисовки из увиденного и услышанного.

***

- Я когда ходил по улицам ваших городов, мне почему-то все пихали мелкие деньги. Я отказывался, но они прямо в сумку их засовывали. - Делится Андрес, инвалид-колясочник из Колумбии. И сумка у него, кстати, Louis Vuitton. - Мама моя даже стала просить выслать ей фото, не слишком ли плохо я выгляжу.

- Они, наверное, просто хотели тебе что-нибудь подарить. Но ничего такого ценного или конфет не было.

- А может быть! Потому что мне всегда что-нибудь дарили. Я с Никольской не возвращало без 4 - 5 подарков. Наклейки с флагом России, бейсболки "Спартак", "Зенит"....Брелки, матрешки, мягкие игрушки, открытки, шарфы. Один мужчина часы свои снял. Я вообще обалдел. Все это я с собой везу домой, даже сумку отдельную пришлось купить

А еще он рассказал, что за прошедший месяц поцеловался (а может и не только) с 5-ю женщинами.

- И все эти женщины были замужем.

Он счастлив, но никак не поймет, что это было.

А я думаю - толерантность.

Андрес, инвалид-колясочник из Колумбии Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Андрес, инвалид-колясочник из КолумбииФото: Дина КАРПИЦКАЯ

***

Американец Раен, глядя на Садовое:

- Дин, скажи, а как так получилось, что вот в Москве все дома вроде как старинные, но улицы при этом широкие? Это что у вас еще 300 лет назад знали, что будет большой траффик? У нас в Нью-Йорке ни фига вот не знали.

- Не 300, а 870 лет назад. Москве 870.

- О! Вау!

И еще раз, в ужасе просто.

- О, вау! Крейзи!

***

Он же, глядя на селедку под шубой:

- Это салат?! Это салат?! О боже, вкусно!

***

Колумбиец Андрю и Мартин.

- Мы вчера ехали по хай вей (они имели ввиду Третье кольцо) и видели трактор! Трактор! Как это возможно?

- А что вас удивило, не пойму. У нас еще и лошади везде ходят, дороги у нас для всех.

И прям сразу как по мановению волшебной палочки видим лошадей. Они в шоке. Это было на Каретном ряду, тоже не маленькая улица. Про медведей я уж не стала.

Не пойму, честно, чем их трактор-то удивил.

Наш автор слово проститутка в свой адрес услышала около 10 раз Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Наш автор слово проститутка в свой адрес услышала около 10 разФото: Дина КАРПИЦКАЯ

***

Бразильянка Лаура.

- Ну Москва ничего так. И погода, как в Бразилии. Только почему-то все такие злые, люди не улыбаются и грубияны такие.

- Это потому что у нас своих женщин хватает, видимо.

- А, ну может быть.

***

- Что худшее с вами случилось в России?

- Русские плохо знают английский. Это было сложно. И с девушками невозможно поговорить о чем-нибудь серьезном. Он-лайн переводчик, конечно, помогал. Я буду учить русский! Да, да, обязательно!! Мне нужна практика. Скажи, как сказать на вашем языке, что я слишком много съел?

- Я сытый, я объелся, я обожрался, я переел, как в меня столько влезло, больше не могу...

- О, Боже!

***

Американец Раен. Провел в Москве последние 3 дня Чемпионата.

- Я забронировал сначала отель. Но потом нашел классную квартиру за те же деньги (1000 долларов). А в отеле была очень маленькая комната. Очень. Но отель мне отказался отменять бронь. Тогда я вспомнил, как ведут себя мои русские друзья в Америке. Они всегда очень сильно настаивают на своем. Я подумал, раз русские себя так ведут, значит у вас так принято. И я стал звонить в этот отель каждый день утром, в обед и вечером. На пятые сутки мне отменили бронь и вернули деньги. Это работает!

***

За то время, что я провела с гостями чемпионата в людных местах (кафе, бары, ночные клубы, просто такси) слово проститутка в свой адрес я услышала около 10 раз. Наши люди не верят, что у русского человека могут быть друзья-иностранцы.

***

Мною подмечено, что если резко перейти на английский, то к концу вечера начинает болеть язык. Натурально. Артикуляция-то другая.

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Я - та самая девушка, которая «вешается на иностранцев»

Дина КАРПИЦКАЯ

Многие, очень многие представители сильного пола сейчас просто в панике. Пишут посты, заметки, делают громкие заявление. Мысль у них у всех одна: «Русские девушки превратились в проституток и отдаются иностранцам направо и налево» (подробности)

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