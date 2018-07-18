2018-07-18T13:43:18+03:00
Общество

Названа причина смерти Игоря Браславского

Близкий друг экс-солиста группы "Доктор Ватсон" раскрыл причину смерти Игоря Браславского
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь БраславскийБывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь БраславскийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Причиной смерти Игоря Браславского - бывшего солиста вокального коллектива "Доктор Ватсон" стало онкологическое заболевание. Об этом рассказал близкий друг музыканта, поэт-песенник Александр Шаганов.

"Он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек". - написал мужчина у себя на странице в Facebook.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что смерть настигла Браславского во вторник, 17 июля. Исполнителя подкосила борьба с тяжелым заболеванием. На момент кончины мужчине было 59 лет.

Игорь Браславский родился 7 декабря 1958 года в Москве. Учился в Центральной музыкальной школе при консерватории имени П. И. Чайковского по классу валторны. Окончил Московское музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова.

После работал в вокально-инструментальных ансамблях "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары" и в театре "Музыка". В 1994 году стал частью российской группы "Доктор Ватсон", которая и принесла ему некую популярность. Самыми известными его песнями можно считать "Лучшую женщину" и "Ночь любви".

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