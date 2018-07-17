17 Июль 23:48 2018-07-17T23:57:14+03:00

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Во вторник, 17 июля, умер бывший солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский, 7 декабря ему бы исполнилось 60 лет. О смерти певца, композитора и музыканта после долгой борьбы с онкологическим заболеванием сообщил его близкий друг, поэт-песенник Александр Шаганов.

«Горькая новость – не стало Игоря Браславского... Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе «Доктор Ватсон», и в сольной карьере. Безвременный уход из-за коварной болезни. С которой он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек», - написал он на своей странице в Facebook.

«Игорь, спасибо что ты был с нами. Спасибо за твои песни, за твой композиторский труд. Ты многое не успел и очень многое сделал», - добавил Александр Шаганов.

СПРАВКА «КП»

Игорь Браславский после учебы в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П. И. Чайковского по классу валторны окончил Московское музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. Работал во многих коллективах, в частности, таких известных вокально-инструментальных ансамблях, как «Фантазия», «Надежда», «Кинематограф» и «Голубые гитары», а с 1994 по 2004 год был солистом группы «Доктор Ватсон».

Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международного конкурса в Сопоте (1992 год).