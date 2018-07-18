Трамп назвал встречу с Путиным более успешной, чем с НАТО

СЕГОДНЯ 13:58 2018-07-18T13:58:19+03:00

Также он отметил, что они хорошо поладили с российским лидером и обсудили много важных тем, несмотря на беспокойство тех, кто надеялся, что саммит окажется провальным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Россией может в итоге оказаться успешнее, чем переговоры НАТО в Брюсселе. По словам американского лидера, в результате саммита может появиться много положительных моментов.

«В то время как встреча НАТО в Брюсселе была признана триумфом, когда члены организации стали вкладывать в нее миллиарды долларов более быстрыми темпами, встреча с Россией может оказаться в долгосрочной перспективе еще более успешной. В результате саммита может быть много позитивного...» - написал в своем Twitter Дональд Трамп.

Также в одной из новых публикаций он заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным им удалось обсудить много важных тем, и они смогли действительно хорошо поладить, несмотря на негативные ожидания противников состоявшегося саммита.

«С Путиным обсуждали много важных тем во время встречи. Мы хорошо поладили, что действительно заставило понервничать тех, кто хотел увидеть боксерский поединок. Впереди большие результаты!», - опубликовал второй твитт Дональд Трамп.

Также американский лидер раскрыл подробности закрытого разговора с Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась Северная Корея. По словам президент США, Россия согласилась помочь Америке в этом вопросе. Трамп подчеркнул, что никакой спешки не предвидится, санкции остаются, однако все же ожидаются большие преимущества в налаженных отношениях.

Напомним, долгожданная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 16 июля, она длилась 3 час 50 минут.