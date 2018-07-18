2018-07-18T13:58:19+03:00
Политика

Трамп назвал встречу с Путиным более успешной, чем с НАТО

Также он отметил, что они хорошо поладили с российским лидером и обсудили много важных тем, несмотря на беспокойство тех, кто надеялся, что саммит окажется провальным
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в ХельсинкиДональд Трамп и Владимир Путин на саммите в ХельсинкиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Россией может в итоге оказаться успешнее, чем переговоры НАТО в Брюсселе. По словам американского лидера, в результате саммита может появиться много положительных моментов.

«В то время как встреча НАТО в Брюсселе была признана триумфом, когда члены организации стали вкладывать в нее миллиарды долларов более быстрыми темпами, встреча с Россией может оказаться в долгосрочной перспективе еще более успешной. В результате саммита может быть много позитивного...» - написал в своем Twitter Дональд Трамп.

Также в одной из новых публикаций он заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным им удалось обсудить много важных тем, и они смогли действительно хорошо поладить, несмотря на негативные ожидания противников состоявшегося саммита.

«С Путиным обсуждали много важных тем во время встречи. Мы хорошо поладили, что действительно заставило понервничать тех, кто хотел увидеть боксерский поединок. Впереди большие результаты!», - опубликовал второй твитт Дональд Трамп.

Также американский лидер раскрыл подробности закрытого разговора с Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась Северная Корея. По словам президент США, Россия согласилась помочь Америке в этом вопросе. Трамп подчеркнул, что никакой спешки не предвидится, санкции остаются, однако все же ожидаются большие преимущества в налаженных отношениях.

Напомним, долгожданная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 16 июля, она длилась 3 час 50 минут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы
На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей
"Меркель больше не суперзвезда": Трамп указал канцлеру Германии на ее просчеты в миграционной политике
Правительство Украины вводит запрет на выплату вознаграждений на госпредприятиях
Антонов потребовал предоставить факты по делу о "вмешательстве" РФ в выборы
Россияне получат дополнительный выходной день для диспансеризации
Штукатур выиграл миллион фунтов в лотерее благодаря пропустившей его в очереди женщине
Порошенко заявил о введении санкций ЕС против шести человек, участвующих в строительстве Крымского моста
В ЕС выросли продажи российского автомобиля Lada
"Нафтогаз" предложил новую методику расчета стоимости транзита газа
Названа причина смерти Игоря Браславского
Посол России в США: секретных договоренностей на встрече Путина и Трампа не было
87% туристов ЧМ-2018 готовы вернуться в Россию
Размещение в Японии системы ПРО США препятствует мирному договору с Россией
Товарный поезд с топливом сошел с рельсов на востоке Канады
Тюменская область и ФАС России развивают конкуренцию в регионе
Госдума ужесточила ответственность за незаконную организацию азартных игр
Жириновский предложил взыскать с ЕС €1 трлн за эксперимент с коммунизмом в РФ
Через 15 лет повышение уровня моря оставит мир без интернета‍
Погибшая в Эймсбери женщина сама нанесла яд себе на запястья
Компания МТС опровергла сообщения о сбоях сети