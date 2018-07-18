2018-07-18T16:47:06+03:00
Политика

Путин назначил Кулика послом России в Южной Корее

Другим указом от этой должности был освобожден Александр Тимонин
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Кулика послом РФ в Южной Корее, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Кулика Андрея Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Корея", — сообщается в документе.

Другим указом президента России от этой должности был освобожден Александр Тимонин.

С декабря 2011 года Андрей Кулик занимал пост директора Первого департамента Азии министерства иностранных дел России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 июля Путин назначил Олега Васнецова послом России в Молдавии. "Назначить Васнецова Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Молдова". - отмечалось в документе.

Другим указом в тот же день от должности главы дипломатической миссии был освобождён Фарит Мухаметшин.

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