Путин назначил Кулика послом России в Южной Корее
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Кулика послом РФ в Южной Корее, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Кулика Андрея Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Корея", — сообщается в документе.
Другим указом президента России от этой должности был освобожден Александр Тимонин.
С декабря 2011 года Андрей Кулик занимал пост директора Первого департамента Азии министерства иностранных дел России.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 июля Путин назначил Олега Васнецова послом России в Молдавии. "Назначить Васнецова Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Молдова". - отмечалось в документе.
Другим указом в тот же день от должности главы дипломатической миссии был освобождён Фарит Мухаметшин.