Задержанная в США Мария Бутина заявила о невиновности по предъявленным обвинениям
Гражданка России Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в шпионаже, заявила о своей невиновности в суде.
"Невиновна, ваша честь", — заявил от имени подзащитной адвокат россиянки Роберт Дрисколл, отвечая на соответствующий вопрос судьи. Сама Бутина находилась в суде, но ничего не говорила. Она была одета в оранжевый костюм заключенной, передает РИА Новости.
Напомним, проживающую в Вашингтоне россиянку задержали на прошлой неделе по обвинению в шпионаже. Ее обвинили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации в министерстве юстиции США.
Позже американский Минюст расширил обвинения против Бутиной. К первоначальной статье добавилась "работа иностранным агентом без регистрации", что увеличивает тяжесть обвинений. В совокупности за эти две статьи ей грозит до 15 лет тюрьмы.