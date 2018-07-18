Задержанная в США Мария Бутина заявила о невиновности по предъявленным обвинениям

18 Июль 22:43 2018-07-18T22:43:20+03:00

Проживающую в Вашингтоне россиянку задержали на прошлой неделе по обвинению в шпионаже

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Гражданка России Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в шпионаже, заявила о своей невиновности в суде.

"Невиновна, ваша честь", — заявил от имени подзащитной адвокат россиянки Роберт Дрисколл, отвечая на соответствующий вопрос судьи. Сама Бутина находилась в суде, но ничего не говорила. Она была одета в оранжевый костюм заключенной, передает РИА Новости.

Напомним, проживающую в Вашингтоне россиянку задержали на прошлой неделе по обвинению в шпионаже. Ее обвинили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации в министерстве юстиции США.

Позже американский Минюст расширил обвинения против Бутиной. К первоначальной статье добавилась "работа иностранным агентом без регистрации", что увеличивает тяжесть обвинений. В совокупности за эти две статьи ей грозит до 15 лет тюрьмы.