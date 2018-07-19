2018-07-19T00:46:57+03:00
Происшествия

В одном из корпусов МГУ им. Ломоносова снова ищут бомбу

Из-за сообщения об угрозе взрыва из здания эвакуировали людей, на месте работают кинологи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Здание Московского государственного университета имени М. В. ЛомоносоваЗдание Московского государственного университета имени М. В. ЛомоносоваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В одном из учебных корпусов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в среду, 18 июля, обнаружили записку с сообщением об угрозе взрыва. Из здания эвакуировали персонал и вызвали полицию, на месте работают кинологи со специально обученными собаками, все помещения тщательно проверяются.

Об этом рассказал ТАСС представитель правоохранительных органов столицы, уточнив, что всего из корпуса на время проверки вывели 13 человек.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, минувшей осенью из-за «телефонных террористов» людей из МГУ им. Ломоносова эвакуировали дважды всего за три дня – 20 и 23 октября.

Стоит отметить, что с сентября прошлого года полиции часто приходится проверять ложные сообщения о «минировании» вокзалов, школ и вузов, торговых центров и административных зданий как в Москве, так и в других российских городах. По предварительным данным, часть звонков поступала с территории Украины.

Между тем, подобные «шуточки» чреваты нешуточным сроком за решеткой: в Уголовном Кодексе России есть статья №207 о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма», по которой рассекреченному анониму может грозить до трёх лет колонии – это если из хулиганских побуждений и без особого ущерба. А если «в целях дестабилизации деятельности органов власти», да еще такой звонок повлечет за собой «смерть человека или иные тяжкие последствия», то и до десяти лет.

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