Полиция Вашингтона проверяет сообщения о вооруженном человеке в университете
В Американском университете в Вашингтоне 18 июля была объявлена тревога: на территории учебного заведения заметили вооруженного человека. Руководство вуза призвало студентов спрятаться, а территорию оцепила полиция.
«Закройте двери, не подходите к окнам. Если вы находитесь на территории кампуса, то покиньте ее скорее», - говорится в сообщении на официальной странице вуза в Twitter.
Поиски предполагаемого злоумышленника с оружием продолжались около полутора часов, после чего университетская администрация объявила, что обыски завершены, тревога отменяется.
«Все здания и территория теперь считаются безопасными. Оцепление снято. Университет возвращается к нормальной жизни», - оповестили студентов и преподавателей.
Стоит отметить, что после бойни в школе города Парклэнд (штат Флорида), где бывший ученик застрелил 17 человек, в США стали еще внимательнее относиться к любым сообщениям о вооруженных людях в учебных заведениях.