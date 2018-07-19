2018-07-19T01:20:58+03:00
Происшествия

Полиция Вашингтона проверяет сообщения о вооруженном человеке в университете

Руководство учебного заведения призвало студентов найти укрытие, запереть двери и не подходить к окнам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция оцепила территорию университетаПолиция оцепила территорию университетаФото: REUTERS
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В Американском университете в Вашингтоне 18 июля была объявлена тревога: на территории учебного заведения заметили вооруженного человека. Руководство вуза призвало студентов спрятаться, а территорию оцепила полиция.

«Закройте двери, не подходите к окнам. Если вы находитесь на территории кампуса, то покиньте ее скорее», - говорится в сообщении на официальной странице вуза в Twitter.

Поиски предполагаемого злоумышленника с оружием продолжались около полутора часов, после чего университетская администрация объявила, что обыски завершены, тревога отменяется.

«Все здания и территория теперь считаются безопасными. Оцепление снято. Университет возвращается к нормальной жизни», - оповестили студентов и преподавателей.

Стоит отметить, что после бойни в школе города Парклэнд (штат Флорида), где бывший ученик застрелил 17 человек, в США стали еще внимательнее относиться к любым сообщениям о вооруженных людях в учебных заведениях.

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