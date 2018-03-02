Два человека погибли при стрельбе в университете Мичигана в США
В пятницу, 2 марта, стало известно об очередном случае стрельбы в США. На этот раз неизвестный открыл огонь в кампусе Центрального Мичиганского университета, расположенного в городе Маунт-Плезант (штат Мичиган).
По предварительной информации, в результате инцидента погибли не менее двух человек. Между тем, как отметили в администрации учебного заведения, стрелок еще на свободе. В связи с этим полиция обратилась к учащимся и преподавателям с призывом найти укрытие и не покидать его.
«Появилась информация о стрельбе в холле в кампусе. Подозреваемый пока на свободе, полиция рекомендует всем оставаться в укрытиях. Если вы заметите что-то подозрительное, обращайтесь по 911», - говорится в Twitter Мичиганского университета.
Между тем в местных правоохранительных органах подтвердили, что подозреваемый - 19-летний темнокожий мужчина - вооружен и опасен.
Кстати, напомним о другом подобном случае в США. Так, как сообщал сайт kp.ru, 14 февраля стрельба произошла в школе американского Парклэнда (штат Флорида), в результате которой погибли 17 человек. Тогда бойню устроил бывший ученик Николас Круз, который был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной.