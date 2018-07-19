В Турции отменили действие режима ЧП

СЕГОДНЯ 08:58 2018-07-19T08:58:24+03:00

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В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, который был введен еще два года назад. Соответствующее решение принял президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отказался продевать режим ЧП, и в результате в четверг, 19 июля, в 01.00 по местному времени (совпадает с мск) его действие было отменено, сообщает агентство Anadolu.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что теперь борьба с терроризмом в Турции продолжится на основе действующего законодательства. В случае возникновения новых угроз нацбезопасности режим ЧП может быть восстановлен.

Напомним, что впервые он был введен 15 июля 2016 года после попытки государственного переворота в республике. На протяжении двух лет Эрдоган семь раз продлевал режим, что позволяло ограничивать проведение митингов, некоторых массовых мероприятий и предоставляло более широкие полномочия силовым ведомствам.