2018-07-19T08:58:24+03:00
В мире

В Турции отменили действие режима ЧП

Президент республики Реджеп Эрдоган отказался продлевать данные меры нацбезопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Турции завершилось действие режима ЧПВ Турции завершилось действие режима ЧПФото: REUTERS
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В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, который был введен еще два года назад. Соответствующее решение принял президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отказался продевать режим ЧП, и в результате в четверг, 19 июля, в 01.00 по местному времени (совпадает с мск) его действие было отменено, сообщает агентство Anadolu.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что теперь борьба с терроризмом в Турции продолжится на основе действующего законодательства. В случае возникновения новых угроз нацбезопасности режим ЧП может быть восстановлен.

Напомним, что впервые он был введен 15 июля 2016 года после попытки государственного переворота в республике. На протяжении двух лет Эрдоган семь раз продлевал режим, что позволяло ограничивать проведение митингов, некоторых массовых мероприятий и предоставляло более широкие полномочия силовым ведомствам.

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