Психолог объяснил "испуг" Мелании Трамп на встрече с Путиным проблемами в семье

СЕГОДНЯ 09:36 2018-07-19T09:36:12+03:00

По мнению специалиста, первая леди США просто боялась сорваться и подвести своего импульсивного супруга

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Странное выражение лица первой леди США Мелании Трамп при рукопожатии с президентом РФ Владимиром Путиным объясняется ее семейными проблемами и не имеет никакого отношения к российскому главе. Такой вывод сделал частнопрактикующий психолог Олег Сергиенко.

"Я конечно, как говорится, не сторож президенту США [Дональду Трампу], но, судя по тому, что я вижу по телевидению и в Интернете, у них с Меланьей явно есть внутрисемейные проблемы. Из-за этого она, возможно, просто боится сорваться на публичном мероприятии и подвести своего импульсивного мужа. <...> Лично у меня Меланья Трамп вызывает глубокое сочувствие", - сказал специалист.

По мнению Сергиенко, американский лидер недостаточно уважительно относится к своей супруге, которая, в свою очередь, могла бы в лучшую сторону повлиять на его имидж.

Между тем, этот случай на встрече с Путиным стал не единственным, привлекшим внимание психолога. Небрежность наблюдалась также в момент, когда Трамп бросил своей жене, подаренный российским коллегой мяч.

"Мне кажется, эту женщину просто запугали", - цитирует ФАН врача.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пользователи соцсетей обратили внимание на необычное поведение жены президента США, которая якобы выглядела очень запуганной во время беседы с российским лидером.