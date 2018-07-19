К выходным в Москву вернется тридцатиградусная жара

СЕГОДНЯ 12:53 2018-07-19T12:53:56+03:00

По данным метеорологов, в выходные погода станет более солнечной, а ветер изменит направление на южное

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Нахлынувшие с начала недели в Москву дожди задержатся в столичном регионе недолго. К выходным небо не только прояснится и появится солнце, но и столбик термометра ощутимо поползет вверх. Уже до конца рабочей недели в мегаполис вернется тридцатиградусная жара.

По прогнозам синоптиков, четверг и пятницу дневная температура будет еще держатся на отметке около 25 градусов. И будет высокая вероятность ливней и усиления ветра. В выходные же солнце начнет проглядывать из-за туч.

"Все это в совокупности приведет к возвращению тридцатиградусной жары. Ветер с северного сменит направление на южное", – рассказали метеорологи.

В то же время, не смотря на возвращение жары, вероятность ливней сохранится до начала следующей недели. Давление установится на отметке 740 мм рт. ст., сообщает «Ридус».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Москве до 20 июля из-за возможных грозовых дождей и усиления ветра был продлен желтый уровень погодной опасности.