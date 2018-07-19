Япония полностью откажется от импорта иранской нефти

СЕГОДНЯ 13:13 2018-07-19T13:13:37+03:00

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Япония решила полностью отказаться от покупки иранской нефти. Поставки будут прекращены уже к октябрю этого года. В качестве альтернативных источников получения сырья рассматриваются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Банки уже уведомили национальные нефтяные компании о том, что больше не будут осуществлять транзакции, связанные с иранской нефтью.

Такие меры являются попыткой Японии избежать наложения американских санкций на свои предприятия. Соединенные Штаты уже направили предупреждения таким компаниям, как JXTG Holdings и Idemitsu Kosan. Они также должны полностью прекратить импорт сырья из Исламской Республики уже к началу ноября, передает газета Nikkei.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Вашингтон планирует с помощью санкций свести продажу нефти Тегераном на нет. Возвращение ограничительных мер будет проходить в два этапа - в августе и в ноябре.