Британские ВС приступят к испытаниям боевых беспилотных парапланов

СЕГОДНЯ 15:12 2018-07-19T15:12:38+03:00

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Вооруженные силы Великобритании уже в ноябре этого года начнут испытывать новый непилотируемый параплан Stork, который будет обеспечивать участвующих в вооруженном конфликте солдат водой, едой и боеприпасами. Об этом рассказал один из разработчиков летательного аппарата Алекс Качч.

Известно, что Stork представляет из себя устройство на трех или четырех колесах, которое разгоняется с помощью пропеллера, после чего выпускает крыло в виде парашюта. Именно оно позволяет поднять параплан в воздух, после чего тот свободно планирует.

БПЛА обладает большой маневренностью и умеет поворачивать даже на довольно высокой скорости. Кроме того, он способен поднимать грузы весом до 100 кг и доставлять их на расстояние до 100 км. Специалисты научно-технической лаборатории в Портон-Дауне уже одобрили проведение испытаний Stork.

По данным Financial Times, весь проект будет стоит Великобритании около 750 тысяч фунтов (примерно 1 млн долларов). Однако в будущем удастся сэкономить средства на топливе, поскольку параплан потребляет его гораздо меньше, чем тот же самый непилотируемый квадрокоптер.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще одно необычное испытание было проведено в начале года в Китае. Там состоялся успешный показательный полет первого в мире пассажирского беспилотника EHang 184.