2018-07-19T18:35:56+03:00
В мире

Игроки сборной Хорватии подарили свои футболки спасенным тайским мальчикам

В больнице ребята смотрели телетрансляцию финального матча чемпионата мира по футболу
Дарья КРЫЛОВА
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Подростки и тренер провели девять дней в полной темноте в одной из емкостей пещеры, где сохранялись достаточные запасы воздухаПодростки и тренер провели девять дней в полной темноте в одной из емкостей пещеры, где сохранялись достаточные запасы воздухаФото: REUTERS
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Недавно весь мир наблюдал за полной драматизма операцией по вызволению из полузатопленной пещеры в Таиланде оказавшихся там двенадцати юных футболистов и их 25-летнего тренера. Напомним, ребята по инициативе их наставника решили отправиться на экскурсию в пещеру и успели забраться довольно далеко (на глубину до километра). Но в этот момент хлынул проливной дождь, и водные потоки затопили подземные коридоры. Подростки и тренер провели девять дней в полной темноте в одной из емкостей пещеры, где сохранялись достаточные запасы воздуха, На десятые сутки их, наконец, отыскали спасатели. Но понадобилась еще неделя, чтобы поднять всех наверх.

Спасенных немедленно отправили в больницу - на реабилитацию. На встрече с журналистами один из мальчуганов рассказал, что врачи разрешили им посмотреть телетрансляцию финального матча чемпионата мира по футболу, и они болели за хорватов. Узнав об этом, в Хорватской футбольной ассоциации решили подарить ребятам 12 игровых футболок национальной сборной Хорватии.

Из-под земли достали!.За их судьбой следил весь мир. Мальчиков более двух недель не могли вызволить из пещеры! И вот, наконец, можно вздохнуть с облегчением. Спасибо спасателям всех стран, прибывшим на помощь.

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