«Мы никогда больше не пойдем в пещеру!»: тайские дети рассказали о том, как выжили в подземелье

СЕГОДНЯ 18:25 2018-07-18T19:23:51+03:00

За два часа общения с журналистами дети вместе со спасателями прояснили многие неясные моменты этой удивительной истории Фото: REUTERS

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12 мальчиков и их 25-летний тренер, спасенные из затопленной пещеры Кхао-Луанг, в среду рассказали журналистам, как им удалось выживать в кромешной темноте подземелья на протяжении 10 дней (а спасательную операцию стали проводить лишь спустя еще одну неделю).

Напомним, 23 июня детская футбольная команда «Лесные вепри» вместе с тренером Эккапол Чантавонг отправилась на прогулку в 10-километровую пещеру. Из-за разразившегося тропического ливня подземелье оказалось затоплено, а дети - отрезаны от единственного выхода. Десятки спасателей, дайверов, военных водолазов искали школьников. И многие посчитали это чудом, когда детей и их тренера удлаось обнаружить в одном из залов затопленной пещеры - все были живы и здоровы. После этого началась подготовка к спасательной операции. Ее разделили на три этапа - каждый день спасатели вытаскивали на свободу по четыре человека.

За два часа общения с журналистами дети вместе со спасателями прояснили многие неясные моменты этой удивительной истории.

Дети, спасенные в Тайланде впервые рассказывают о том, что пережили.Мальчики, которые провели в пещере десять дней, дают первую пресс-конференцию. Рассказывают как им удалось выжить. И как проходила спасательная операция

Как дети оказались в пещере?

- Утром в субботу, 23 июня, мы должны были сыграть в футбол с одной командой. И когда уже все расходились, внезапно пришла идея пойти на экскурсию в пещеру. Там многие ребята были и прежде, и все очень быстро согласились, - рассказал 25-летний тренер школьников Эккапол Чантавонг. - Мы не думали долго там оставаться, так как одному мальчику нужно было вернуться домой до пяти часов вечера.

Ребята поехали в национальный горный заповедник на велосипедах и бросили их у входа в пещеру. Пока они гуляли по подземным коридорам, они заметили, что в некоторых местах проходы уже были частично затоплены. Но это никого не смутило, жажда приключений победила осторожность.

- Ребята постарше умеют плавать, а вот младшие - нет. Поэтому сначала старшие проверяли глубоко ли там, где проход затоплен, и только потом этот участок переходили остальные, - продолжает тренер. - Когда мы поняли, что пора возвращаться домой, мы увидели, что потерялись, а кругом вода. И стали искать сухое место для ночевки. Мы надеялись, что на следующий день вода начнет отступать. Нам было очень страшно.

В Таиланде прошла пресс-конференция спасенной школьной футбольной команды «Лесные вепри»Фото: REUTERS

Чем питались?

- У нас не было еды с собой, мы поели после матча и все. У нас была с собой только питьевая вода, - говорит один из мальчишек. - В первый день казалось, что мы не проголодались. А вот на второй-третий очень захотелось есть.

Когда закончились запасы питьевой воды, тренер сказал ребятам пить воду, которая стекала по стенам пещеры, так как та вода, что затопила подземелье, была очень грязной.

- Мы не могли пользоваться фонариком все время. Включали его только на короткое время, чтобы сориентироваться в пространстве, - рассказал тренер.

Пытались ли спастись самостоятельно?

- На четвертый день мы стали обсуждать, как можно выбраться из пещеры, - говорит 25-летний наставник. - Первый вариант - ждать спасателей, второй - искать выход. Мы даже пробовали прокопать ход. Это было наудачу - вдруг поверхность рядом, или пробьемся в незатопленный зал. Копали по очереди, чтобы никто не уставал. Но через некоторое время поняли, что это бессмысленно. И решили ждать спасателей. Где-то на пятый день вода опять стала пребывать, ребятам пришлось уходить глубже в пещеру.

Как общались с иностранными дайверами, если никто не знал английского?

Оказалось, что только один 14-летний мальчик знал английский и смог поговорить с британскими дайверами, которые первыми обнаружили команду.

- В какой-то момент тренер услышал английскую речь (видимо, дайверы в какой-то момент вынырнули в гроте, где спасались дети. - Ред.). Тренер попросил меня подать голос, - рассказал подросток. - Тренер сказал, что надо это быстро сделать, иначе они проплывут мимо. Я поздоровался с ними, сказал, что это чудо, что они оказались здесь. Я очень медленно отвечал. Попросил дайверов помочь нам выбраться, но они сказали, что нас слишком много и пообещали быстро вернуться и привести еды. Мы очень хотели есть.

- Тогда впервые за 10 дней у нас появилась надежда, - сказал тренер и добавил удивительную деталь: - Уже приближался финал чемпионата мира по футболу, и ребята очень хотели посмотреть его в прямом эфире.

Как решали, кто будет выходить первым?

- Я долго думал, как определить, кто первым будет выходить на поверхность, а кто последним, - говорит тренер Эккапол. - Потом решил, что сначала выйдут те, кто чувствовал себя хуже всего. Никто не ругался и не спорил об очередности.

Что сказали родителям?

Как оказалось, никто из ребят не предупредил своих родителей, что после матча собираются пойти в пещеру. Поэтому мальчишки дружно сказали, что как только придут домой, первым делом - извинятся перед родителями.

- А я извинюсь, что взял без спроса фонарь, - сказал один мальчишек. Хотя, похоже, именно этот фонарь и помог ребятам так стойко и мужественно продержаться почти 10 дней в полном заточении.

- В пещеру никогда больше не пойдем! - хором добавляют мальчишки.

Как самочувствие?

- Психологическое состояние у ребят стабильное, - заявила главный психолог, работавшая с детьми после их освобождения из пещеры. - Дети могут вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что у них могут возникнуть какие-то проблемы с социальной адаптацией.

- За период восстановления в больнице дети прибавили в весе около трех килограммов. Врачи провели все необходимые лабораторные исследования и заключили, что ребята здоровы, - заверил главврач больницы, в которую направляли детей сразу после спасения из пещеры.

В клинике ребята провели неделю. За это время их глаза привыкли к дневному свету, организм - к нормальной пище. Ни у кого не обнаружено опасных инфекций.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

- Накажут ли тренера?

Тренера Эккапола Чантавонга сложно отличить от его подопечных. Он чаще всех отвечал на вопросы на пресс-конференции. Родители мальчиков очень благодарны ему за то, что он заботился о детях, поддерживал их и взял на себя роль лидера, пока они были в пещере.

Власти Таиланда пока не выступали с заявлением, планируют ли привлечь наставника к ответственности. Вполне возможно, что после случившегося Эккапол отправится на время в буддийский монастырь (для искупления и духовного очищения тайцы сами накладывают на себя такое своеобразное наказание - временное послушание в монастыре). Но сейчас в Таиланде все считают тренера героем.

- За эти дни мы стали, как семья. Тренер стал для нас отцом, - признались журналистам дети.

- Применялись ли к детям успокоительные вещества перед тем, как вывести их из пещеры?

О применении каких-либо лекарств врачи и спасатели стараются не говорить. Но известно, что перед тем, как поднять детей на поверхность, военные дайверы вкалывали им небольшую дозу легких успокоительных. Потому что часть маршрута детям нужно было проходить под водой, надев специальное дайверское оборудование. Предполагалось, что седативные препараты предотвратят возможную панику у ребят.

КСТАТИ

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Многодневная спасательная операция по выводу из полузатопленной пещеры Кхао-Луанг детской футбольной команды «Лесные вепри» благополучно завершилась 10 июля. Все 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер Эккапол Чантавонг были эвакуированы и доставлены в больницу, где их осмотрели врачи (подробности)

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