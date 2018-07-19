В Казахстане завели дело после смерти бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена

СЕГОДНЯ 18:36 2018-07-19T18:36:03+03:00

На поиски убийц олимпийца подняли все силы департамента внутренних дел Алма-Аты

Изменить размер текста: A A

В четверг вечером, 19 июля, полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по факту убийства казахстанского фигуриста Дениса Тена - бронзового призера Олимпиады-2014 в Сочи.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 часть 2 "Убийство"», - сказал представитель пресс-службы областного департамента внутренних дел РИА Новости.

Также он подчеркнул, что в настоящее время на поиски убийц олимпийца подняли все силы департамента внутренних дел Алма-Аты. «Меры (приняты) самые беспрецедентные, работает весь город на поиск данных преступников», - заявил собеседник агентства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 19 июля, в шесть часов вечера по алматинскому времени Денис Тен скончался в Центральной клинической больнице Алма-Аты, куда он был доставлен с ножевыми ранениями. Как отмечалось, на спортсмена напали двое мужчин, которые хотели оторвать боковые зеркала с его внедорожника.