2018-07-19T23:06:57+03:00
Политика

МИД РФ прокомментировал внесение Японией поправок в закон о южных Курилах

Российские дипломаты напомнили Токио о том, что Южно-Курильские острова принадлежат нашей стране на законных основаниях
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Здание министерства иностранных дел России в МосквеЗдание министерства иностранных дел России в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали внесение парламентом Японии поправок в так называемый закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» («северными территориями» в Токио называют южные Курилы).

Как отметили российские дипломаты, предпринятый японскими парламентариями шаг создает «серьезные препятствия» для дальнейших переговоров по совместной хозяйственной деятельности (СХД) на Курильских островах.

«Принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании СХД на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД РФ напомнили Стране восходящего солнца о том, что южные Курилы принадлежат нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними неоспорим.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае текущего года в Москве состоялась очередная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Тогда лидеры двух стран успели поговорить и о реализации договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах. При этом глава нашего государства подчеркнул, что в Москве и Токио «удовлетворены состоянием диалога по пяти утвержденным ранее направлениям - аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов».

Еще больше материалов по теме: «Курильский вопрос: Россия и Япония»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Земфира раскритиковала вокал певиц Гречки и Монеточки
Вашингтон направил Путину приглашение посетить США этой осенью
Российские дипломаты посетили задержанную в США Марию Бутину
Суд в Вашингтоне перенес слушания по делу Марии Бутиной на 25 июля
Белый дом заявил, что Трамп не принял предложение Путина о допросе граждан США
В Египте ученые вскрыли «таинственный черный саркофаг»
Глава МОК отреагировал на смерть бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Путин упразднил три президентских совета
Суд арестовал чиновника Минобороны РФ по делу о взятке в 11 млн рублей
Назарбаев выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Бельгия на полтора чала закрывала аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя
Президент Хорватии назвала албанцев «братьями по оружию»
Путин обсудил с членами Совбеза итоги встречи с Трампом
В Казахстане завели дело после смерти бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена
Игроки сборной Хорватии подарили свои футболки спасенным тайским мальчикам
Московские школьники собрались в учителя математики
В Турции по делу об убийстве посла Андрея Карлова арестовали экс-полицейского