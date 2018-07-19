МИД РФ прокомментировал внесение Японией поправок в закон о южных Курилах

19 Июль 23:06 2018-07-19T23:06:57+03:00

Российские дипломаты напомнили Токио о том, что Южно-Курильские острова принадлежат нашей стране на законных основаниях

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали внесение парламентом Японии поправок в так называемый закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» («северными территориями» в Токио называют южные Курилы).

Как отметили российские дипломаты, предпринятый японскими парламентариями шаг создает «серьезные препятствия» для дальнейших переговоров по совместной хозяйственной деятельности (СХД) на Курильских островах.

«Принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании СХД на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами», - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД РФ напомнили Стране восходящего солнца о том, что южные Курилы принадлежат нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними неоспорим.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае текущего года в Москве состоялась очередная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Тогда лидеры двух стран успели поговорить и о реализации договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах. При этом глава нашего государства подчеркнул, что в Москве и Токио «удовлетворены состоянием диалога по пяти утвержденным ранее направлениям - аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов».