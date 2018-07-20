Москалькова обеспокоена нарушениями прав россиян на Украине и в США

СЕГОДНЯ 07:54 2018-07-20T07:54:27+03:00

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова серьезно обеспокоена ситуацией с нарушениями прав россиян в США и на Украине. По ее словам, во взаимодействии с теми странами, дипломатические отношения с которыми прерваны или "сужены до предела", роль омбудсменов особенно возрастает.

"Я развиваю сейчас и двусторонние отношения, и отношения в рамках Евразийского альянса омбудсменов, с тем чтобы получить дополнительный инструментарий для помощи нашим соотечественникам", - рассказала Москалькова.

Она подчеркнула, что на данный момент только на Украине в местах лишения свободы содержатся более 400 граждан РФ. Среди них есть как те, кто реально должен быть наказан, так и "жертвы произвола". Таких людей обычно задерживают и предлагают в обмен на своих граждан.

"Против такого подхода, насколько я понимаю, выступает президент России Владимир Путин", - цитирует газета "Известия" омбудсмена.

Между тем, за последнее время РФ вернула на родину уже 18 украинцев, отбывавших наказание в наших тюрьмах. Самой же Москальковой, в свою очередь, удалось посетить задержанных на Украине российских военных Александра Баранова и Максима Одинцова.

Сейчас в сотрудничестве сторон по данному вопросу возникла небольшая пауза. Нашему омбудсмену и ее украинской коллеге Людмилой Денисовой не удается наладить систему паритетности и зеркальности посещений. Поэтому пока Москалькова направила усилия на другое дело. Она планирует отправить запрос властям США с требованием освободить обвиняемую в шпионаже Марию Бутину.

Ранее сайт kp.ru уже писал об этой девушке, которой грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянка содержится в следственном изоляторе в Вашингтоне и полностью отрицает свою вину. Ее вызволением занимаются наши дипломаты.