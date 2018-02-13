В Киеве осудили "за госизмену" двух российских военных

13 Февр. 18:57 2018-02-13T20:12:55+03:00

Самоволка на Украину обошлась им в 13 и 14 лет тюрьмы

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Подольский райсуд Киева признал двух бывших украинских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, которые после крымского референдума перешли служить в Российскую армию, виновными в "дезертирстве и госизмене".

Они приговорены к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Этот прецедент стал возможен благодаря спецоперации, которую провело Главное Управление Разведки Минобороны Украины, и удивительной беспечности самих военных.

В ноябре 2016 года украинские спецслужбы завербовали бывшего начальника курса слушателей заочного обучения Харьковского университета Романа Ткаченко и его помощника Сергея Павленко. Преподавателям, которых поймали на растратах, пообещали закрыть дело, если они выманят на Украину своих бывших абитуриентов, не успевших получить дипломы и принявших присягу на верность России.

Запуганные силовиками Ткаченко с Павленко нашли через соцсети в Крыму российских военных Баранова и Одинцова. Преподаватели предложили им получить подлинные дипломы. Но стоило военным пересечь границу, как их захватила украинская разведка.

По этому факту СК России возбудил уголовно дело. Преподавателям Ткаченко и Павленко заочно предъявлено обвинение в "пособничество в похищении человека".

Однако, прецедент создан. А в Крыму находится порядка 14 тысяч бывших украинских военнослужащих, которые предпочли служить в российской армии.

Максим ОдинцовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Украина при Порошенко стала враждебным государством. Это данность. Надо минимизировать с этой страной любые контакты, так как украинские спецслужбы заточены на оперативные комбинации, которые приводят к арестам и вербовке граждан России по любым, даже надуманным предлогам. Нашим военным стоит своих украинских родственников приглашать в Россию, но самим ездить туда не стоит, - сказал КП член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

Очевидно, что этим громким судом украинские спецслужбы оказали себе "медвежью услугу". Такой приговор если не поднимет дисциплину среди военных в Крыму, так уж точно откроет глаза жителем полуострова на двуличную политику Киева.