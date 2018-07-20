2018-07-20T08:10:00+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у "Тагилбанка"

За год в отношении организации четыре раза были применены меры реагирования, но нарушения так и не были исправлены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Банк России отозвал лицензию у "Тагилбанка"Банк России отозвал лицензию у "Тагилбанка"Фото: "КП" Архив
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В пятницу, 20 июля, Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у зарегистрированного в Свердловской области "Тагилбанка". Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организации законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, что несло угрозу интересам клиентов.

Уточняется, что деятельность этого акционерного общества была убыточной на протяжении довольного длительного периода времени. Это связано, прежде всего, с использованием недостаточно эффективной бизнес-модели.

Также в ходе надзорных мероприятий было выявлено наличие на балансе банка имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. За последний год регулятор четыре раза вводил меры надзорного реагирования в отношении организации, в том числе ограничивал привлечение вкладов, но нарушения так и не были исправлены, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июня регулятор также лишил лицензии московский Мосуралбанк, который по величине активов занимал 269-е место в банковской системе страны.

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