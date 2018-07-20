Украинская полиция нашла на видео предполагаемого убийцу журналиста Павла Шеремета

СЕГОДНЯ 15:03 2018-07-20T15:03:32+03:00

20 июля 2016 года в Киеве был взорван автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет Фото: REUTERS

Причем личность этого человека пока не установлена

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В пятницу, 20 июля, на Украине рассказали, как продвигается расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В частности, как выяснилось, за два года полиция незалежной изучили более трех тысяч терабайт видеоматериала. В результате, по заверениям заместителя главы Нацполиции страны Вячеслава Аброськина, стражам порядка удалось найти на записях камер видеонаблюдения предполагаемого убийцу - человека, который заложил бомбу в автомобиль журналиста. Правда, личность этого человека пока не установлена.

«Не личность установлена, установлено, что это человек, которого можно идентифицировать», - уточнил Аброськин в эфире украинских СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июля 2016 года в Киеве был взорван автомобиль, в котором находился известный журналист Павел Шеремет. Он направлялся на работу за рулем машины своей гражданской жены - редактора сайта «Украинская правда» Алены Притулы.

Украинская полиция возбудила по факту убийства уголовное дело. Между тем заказчики и исполнители до сих пор не установлены.