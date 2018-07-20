Турция и Нидерланды договорились возобновить дипломатические отношения

СЕГОДНЯ 16:42 2018-07-20T16:42:52+03:00

Как выяснилось, государства вновь направят своих послов в Анкару и Гаагу

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его голландский коллега Стеф Блок провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, было решено возобновить дипломатические отношения между странами.

«Министры (иностранных дел двух стран Стеф Блок и Мевлют Чавушоглу) договорились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией», - цитирует совместное заявление двух стран ТАСС.

Также выяснилось, что стороны договорились в ближайшее время вновь направить послов в Анкару и Гаагу. Кроме того, министры решили, что глава МИД Нидерландов нанесет официальный визит в Турцию во второй половине текущего года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, турецко-голландские отношения ухудшились в марте 2017 года: между двумя странами разразился настоящий дипломатический скандал. А поводом стало то, что власти Нидерландов запретили выступления турецких политиков в поддержку референдума по конституционной реформе.