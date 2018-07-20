«Стабильна и имеет большой запас прочности»: Путин оценил российскую экономику

СЕГОДНЯ 18:23 2018-07-20T18:23:55+03:00

При этом глава нашего государства признал, что в настоящее время накопилось достаточно много проблем

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 20 июля, на встрече с волонтерами и строителями стадиона в Калининград, дал свою оценку экономической ситуации в нашей стране.

В частности, глава государства признал, что в настоящее время накопилось достаточно много проблем. Однако, как заверил российский лидер, несмотря ни на что, национальная экономика стабильна. По словам президента, она имеет «большой запас прочности».

«Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильна. Она развивается, и в целом есть большой запас прочности», - приводит слова Путина ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказывался о российской экономике как о «абсолютно стабильной» еще в апреле. А 7 июня в ходе «Прямой линии» российский лидер Владимир Путин заявил, что наша экономика вышла на устойчивую траекторию роста.