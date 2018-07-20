2018-07-20T20:30:47+03:00
Политика

Москалькова призвала ООН и Совет Европы побудить США освободить Бутину

По словам омбудсмена, преследование нашей соотечественницы является нарушением права на выражение мнения, а также на справедливое судебное разбирательство
Дарья ИВАШКИНА
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Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна МоскальковаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова призвала ООН, Совет Европы и международные правозащитные организации поспособствовать освобождению россиянки Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже.

Как говорится в заявлении омбудсмена, обвинения против нашей соотечественницы построены на основе ее переписки, в которой «прослеживается желание российской гражданки проводить встречи россиян и американцев для налаживания контактов и обсуждения российско-американских отношений». «К шпионажу это не имеет никакого отношения», - подчеркнула Москалькова, добавив при этом, что преследование Бутиной является нарушением права на выражение мнения, а также на справедливое судебное разбирательство.

«Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара Совета Европы по правам человека, представителей международных организаций и омбудсменов <…> побудить власти США освободить Марию Бутину», - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте российского омбудсмена.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. При этом ей предъявили обвинение «в ведении деятельности в пользу иностранного государства на американской территории без соответствующей регистрации при Минюсте США». В настоящее время россиянка находится в вашингтонском следственном изоляторе.

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