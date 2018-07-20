МИД: Бутиной не было на встрече Трампа с Лавровым в мае 2017 года

СЕГОДНЯ 23:25 2018-07-20T23:25:33+03:00

В министерстве заявили, что на фотографиях с этих переговоров другая женщина

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Россиянака Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в шпионаже, не присутствовала на встрече президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Такое заявление распространила пресс-служба МИД России в ответ на материал британской газеты The Guardian.

Издание утверждает, что фотографии, появившиеся в соцсетях, доказывают связь Бутиной с российскими дипломатами. Якобы на снимках со встречи Трампа и Лаврова на заднем плане можно увидеть задержанную россиянку.

«На фото не Мария. Это понятно любому, кто сравнит ее реальные изображения с девушкой на упомянутой фотографии. Кроме цвета волос общего у них ничего нет», — цитирует РИА Новости сообщение МИД.

В ведомстве отметили, что такие встречи строго протоколируются, а формат и состав участников утверждается обеими сторонами заранее. И есть официальные подтверждения того, что Мария Бутина не входила в состав официальной делегации Сергея Лаврова во время встречи с Дональдом Трампом.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, о задержании в США Марии Бутиной стало известно 15 июля, а через три дня американский суд постановил ее арестовать. Девушке предъявили обвинения в шпионаже и ведении деятельности в пользу иностранного государства без соответствующе регистрации в Минюсте.