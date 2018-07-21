«Русал» обратился в Минфин США с планом вывода компании из-под санкций

СЕГОДНЯ 02:02 2018-07-21T02:02:14+03:00

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Российская алюминиевая компания «Русал» представила Министерству финансов США план своего исключения из секционных списков. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Глава ведомства подчеркнул, что выступает за то, чтобы оставить «Русал» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение, передает ТАСС.

Как сообщал сайт «КП», 6 апреля Вашингтон объявил о введении санкцийпротив ряда российских должностных лиц, крупнейших предпринимателей и компаний, в числе которых оказался бизнесмен Олег Дерипаска. В результате в «черный список» попали сразу несколько компаний, связанных с ним, в том числе и «Русал».

Минфин США 23 апреля заявил, что Соединенные штаты Америки смогут снять санкции с компании, если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.