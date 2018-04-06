США ввели санкции против 38 российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка"

СЕГОДНЯ 15:28 2018-04-06T16:15:57+03:00

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В пятницу, 6 апреля, министерство финансов США сообщило о расширении санкционного списка в отношении России. В американский "черный список" внесены 38 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 структур.

В частности, ограничения распространены на главу "Газпрома" Алексея Миллера, главу ВТБ Андрея Костина, председателя совета директоров "Реновы" Виктора Вексельберга, сенатора Сулеймана Керимова, главу "Русала" Олега Дерипаску.

Кроме того, под санкции Минфина США попали секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и другие официальные лица.

Из числа компаний в санкционный список внесены "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова", "Газпром Бурение".

Власти Соединенных Штатов заявили, что такое решение было принято в отношении России за "совокупность злонамеренной деятельности в мире".

- США делают абсолютно все возможное для того, чтобы сохранять определенный накал давления на Россию. Это очень логично выстраивается на фоне тех заявлений, которые делает Никки Хейли, которая заявляет о том, что Россия и США являются врагами друг другу и вряд ли когда-либо смогут стать друзьями, - говорит политолог Сергей Судаков. - Насколько это будет уязвимо для нас, для России? Я полагаю, это не будет настолько уязвимо для нас. Все эти богатые люди, они вряд ли имеют какие-либо свои сбережения в Штатах, либо в Великобритании, либо в Европейском союзе.

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