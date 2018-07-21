Климкин назвал предложение о референдуме в Донбассе репетицией развала Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал информацию о возможном проведении референдума независимости в Донабссе репетицией России развала его страны. Так глава МИД прокомментировал на своей странице в Facebook предложение, которое якобы озвучил президент России Владимир Путина встрече с американским лидером Дональдом Трампом.
«Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну», — считает Климкин.
По его словам, высказать свое мнение его просили по телефону много экспертов и журналистов. При этом министр подчеркнул, что самого предложения о референдуме он не видел, и «как правило, то чего я не видел – не комментирую». Однако Климкин уверен, что «никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американские СМИ сообщили, что в ходе саммита Россия - США в Хельсинки Путин якобы предложил Трампу провести референдум в Донбассе.
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