2018-07-21T06:36:58+03:00
Политика

Климкин назвал предложение о референдуме в Донбассе репетицией развала Украины

Глава МИД республики признал, что не видел этого предложения, но уверен в вероломстве России
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments28
Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал информацию о возможном проведении референдума независимости в Донабссе репетицией России развала его страны. Так глава МИД прокомментировал на своей странице в Facebook предложение, которое якобы озвучил президент России Владимир Путина встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

«Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну», — считает Климкин.

По его словам, высказать свое мнение его просили по телефону много экспертов и журналистов. При этом министр подчеркнул, что самого предложения о референдуме он не видел, и «как правило, то чего я не видел – не комментирую». Однако Климкин уверен, что «никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американские СМИ сообщили, что в ходе саммита Россия - США в Хельсинки Путин якобы предложил Трампу провести референдум в Донбассе.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Прощание с убитым фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате
Блогера Мэддисона внесли в базу данных сайта "Миротворец"
Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам с Украиной в ВТО
Погода в Москве на 21 июля 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла
Адвокат Бутиной связал ее арест с саммитом Трампа и Путина
NBC сообщила о подготовке Ираном кибератак на системы США
Видео крушения лодки в Миссури: 17 человек погибли из-за опрокинувшегося судна
Facebook ,Twitter, Google и Microsoft разрабатывают совместный проект
Захарова прокомментировала эмоциональное выступление Сафронкова в СБ ООН
Трамп назвал лицемерами критикующих его политику в отношении Путина
В Госдепе возможный референдум в Донбассе назвали «нелегитимным»
Израиль поразил 68 целей ХАМАС в секторе ГАЗА
Агентство S&P подтвердило рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «ВВВ-»
«Русал» обратился в Минфин США с планом вывода компании из-под санкций
В Дагестане после убийства полицейских ввели план «Сирена»
Ученые МГУ разработали экспресс-тест для выявления отравления химоружием
Компания Disney уволила режиссера франшизы «Стражи Галактики» Джеймса Ганна
Пентагон выделил армии Украины $200 млн
Суд арестовал на два месяца второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена
МИД: Бутиной не было на встрече Трампа с Лавровым в мае 2017 года