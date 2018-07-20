Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

СЕГОДНЯ 03:55 2018-07-20T03:55:03+03:00

Глава США попросил российского коллегу не обсуждать эту идею публично и дать ему время на раздумье

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Президент России Владимир Путин предложил главе США Дональду Трампу провести на востоке Украины референдум, чтобы разрешить конфликт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

Издание отмечает, что информации о темах разговора лидеров стран во время встречи с глазу на глаз до сих пор крайне мало, и большая часть сообщений поступает с российской стороны.

Как рассказали Bloomberg источники, присутствовавшие на встрече за закрытыми дверями, Путин озвучил свое предложение по Донбассу, как демонстрацию своего желания положить конец четырехлетнему кризису. Однако уговорить на этот шаг Киев и его европейских сторонников будет очень тяжело.

Известно, что Трамп попросил российского коллегу не поднимать этот вопрос публично дать ему время обдумать этот план.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась в минувший понедельник, 16 июля в Президентском дворце в Хельсинки.