2018-07-21T07:40:09+03:00
Политика

Блогера Мэддисона внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Отмечается, что видеоблогер якобы проводит провокационную деятельностью и занимает антиукраинскую позицию
Екатерина БОЛГОВА
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В базу данных сайта "Миротворец" попал российский видеоблогерВ базу данных сайта "Миротворец" попал российский видеоблогерФото: REUTERS
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В базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" внесли известного российского видеоблогера и стримера Илью Мэддисона (Давыдова). Отмечается, что он якобы проводит провокационную деятельность, занимает антиукраинскую позицию и пропагандирует украинофобские настроения. На портале опубликованы несколько роликов Мэдисона об украинцах, а также приводятся его заявления в соцсетях.

Напомним, 16 июля Тушинский суд приговорил Мэддисона по делу о его шутке на тему религии к полутора годам условно по части 1 статьи 282 ("Экстремизм"). Сам он полностью признал свою вину.

Илья Мэддисон родился 8 марта 1988 года в Риге. Он приобрел свою известность благодаря юмористическим обзорам видеороликов, фильмов и игр. Вел видеоблог на Rutube, YouTube и трансляции на Twitch.

Отметим, что в базу данных «Миротворца» ранее внесли многих российских деятелей культуры и искусства, одним из последних туда попал актер и режиссер Константин Хабенский.

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