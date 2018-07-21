Прощание с убитым фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате

СЕГОДНЯ 08:08 2018-07-21T08:08:31+03:00

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Прощание с убитым казахстанским фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате в субботу, 21 июля.

Гражданская панихида проходит с 10:00 по местному времени (07:00 мск) во дворце спорта имени Балуана Шолака. Люди с цветами начали собираться с семи утра (04:00 мск), чтобы почтить память спортсмена. Дениса Тена похоронят на кладбище в поселке Дружба, передает агентство "Казинформ".

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 19 июля, 25-летний фигурист Денис Тен застал двоих человек при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате драки грабители нанесли спортсмену множественные ножевые ранения. Позже он умер в больнице из-за потери крови. На следующий день полиция задержала первого подозреваемого, он признал свою вину. Позже был задержан и второй подозреваемый.

Денис Тен - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призер Олимпиады-2014, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, пятикратный чемпион Казахстана.

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