2018-07-19T19:15:39+03:00
Происшествия

Танец смерти Дениса Тена

Выдающийся фигурист умер из-за автомобильного зеркала
Евгения КОРОБКОВАспециальный корреспондент отдела культуры
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Все, что делал Денис - было хорошо и талантливо. Фото: Владимир Смирнов/ТАССВсе, что делал Денис - было хорошо и талантливо. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Денис Тен. Помните, В 2010, во время Олимпиады в Ванкувере, вся страна смотрела и удивлялась и ему, и ещё грузинской фигуристке Элене Гедеванишвили. Конечно, несмотря ни на что, они оставались нашими и их выступления - хотя и не медальные, приносили радость. Наконец-то у Грузии появилась фигуристка. Наконец-то появился фигурист у Казахстана. Денис Тен и говорил по-русски, и тренировался у Елены Водорезовой и делал бильман, как молодой Плющенко. Тогда от Казахстана выступали двое, Денис был вторым фигуристом страны после Абзала Ракимгалеева, но как выделялся на фоне большого и тяжелого Абзала. Тонкий, красивый, шестнадцатилетний... (После его бильмана комментатор восторженно цыкнул зубом, а потом опомнился и сказал, ну, понятно, откуда такая гибкость, ему всего шестнадцать. Вот посмотрим, что будет через четыре года... Хотя, как показало время, и спустя восемь лет Денис не растерял своей феноменальной гибкости). Сенсационно Денис занял тогда одиннадцатое место. А потом, от Ванкувера до Сочи, все мы следили за ним.

Умница, потомок корейского генерала, отличник, занимался пением, солировал в хоре (выигрывал музыкальную олимпиаду), увлекался черно-белой фотографией... все, что он делал - было хорошо и талантливо.

Ещё недавно он ходил по расцвеченной огнями Никольской, признавался, что такой красавицей Москву ещё не видел.

В этом году в жизни спортсмена наступал новый этап. Он выиграл в конкурсе «Screenlife Contest» и получил возможность снять фильм в студии Базелевс, основанной Тимуром Бекмамбетовым.

«Я люблю побеждать. Я люблю рисковать. Я люблю шагать в неизвестность», - говорил Денис.

Сейчас, глядя на его программы, можно задуматься. Не слишком ли много игр со смертью было в его номерах. «Танец смерти» Листа, «Танец смерти Сен-Санса»... но тогда думалось, Денис - счастливчик. Его карьера могла закончиться много раз: после разрыва с Водорезовой, после не слишком удачных выступлений. К сочинской Олимпиаде казалось, что карьера мальчика-звезды идёт на закат. Однако в 2010 году Денис целовал сочинский лёд. И мы радовались, понимая: олимпийскую бронзу он выиграл, благодаря чуду и благословлению небес. Соперники наошибались как никогда, главные фавориты не выступили. Злопыхатели говорили, что он феноменальный везунчик. Эту свою медаль он увёл у испанца Хавьера Фернандеса.

Кто знал, что вслед за медалью счастливчика ждёт такая нелепая и страшная смерть.

Денис заехал к другу на обед. Воры пытались «увести» зеркала его машины. Он вмешался. В итоге - смерть в 25 лет. Смерть из-за автомобильного зеркала.

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Денис Тен. Чемпионат мира по фигурному катанию 2013 года.

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